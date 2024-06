Ergebnisse vor fünf Jahren

Der Blick zurück: Bei der Europawahl Ende Mai 2019 entfielen 25,3 Prozent der abgegebenen Weiler Stimmen auf die Grünen, 23,7 Prozent auf die CDU und 16,4 Prozent auf die SPD. Die AfD holte 10,8 Prozent, die Linke 4,1 Prozent. Von 20 406 Wahlberechtigten vor fünf Jahren gingen 10 963 bei der Europawahl ins Wahllokal oder gaben ihre Stimme per Briefwahl ab – die Wahlbeteiligung lag somit bei 53,7 Prozent. 180 Stimmen wurden damals für ungültig erklärt, was einen Anteil von 1,6 Prozent an den Gesamtstimmen ausmachte.

Urne wird sofort ausgekippt

Kurz vor 18 Uhr wurden im Weiler Rathaus noch die letzten Briefwahlunterlagen abgegeben und die letzten Kreuzchen gesetzt. Die Wahlhelfer verloren anschließend keine Zeit: Im Foyer wurde direkt die Urne ausgekippt und mit der Auszählung der Europawahl begonnen.

Um 20.02 Uhr waren schließlich alle 25 Wahlbezirke ausgezählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,9 Prozent, also nur geringfügig höher als vor fünf Jahren. 10 990 von den insgesamt 20 404 Weiler Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab.

Geduld nötig

Die Wähler mussten am Wahlsonntag zum Teil durchaus Geduld beweisen: Am Nachmittag kam es vor dem Wahllokal im Altweiler Jugendcafé zu Wartezeiten bis zu 45 Minuten. Dennoch blieb die Stimmung entspannt. Und der Haltinger Ortsvorsteher Michael Gleßner berichtete von Wählern, die bis zu 20 Minuten bei ihm in der Wahlkabine gesessen hätten, um auf dem umfangreichen Wahlbogen für die Kommunalwahl ihre Kreuzchen zu setzen. Immer wieder bildeten sich Schlangen, wenn jemand seinen Bogen noch nicht vorausgefüllt mitbrachte. Andrang herrschte auch in Friedlingen, sowohl am Morgen als auch am Nachmitag. Dabei war dort die Wahlbeteiligung mit knapp 29 Prozent die niedrigste von allen Stadtteilen. Die höchste Wahlbeteiligung wurde in Ötlingen mit 47,3 Prozent verzeichnet.