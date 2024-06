Selina Thomann Foto: Andreas Sütterlin

Der Wahlkreis Weil am Rhein erhält sieben Sitze – zwei für die CDU, zwei für die Freien Wähler, einer für die SPD und einer für die AfD. Neu in den Kreistag gewählt wurden Eugen Katzenstein (Freie Wähler) mit 2988 Stimmen, Selina Thomann (Grüne) mit 2173 Stimmen sowie Andrea Ufer (AfD) mit 2004 Stimmen. Letztere zieht auch neu in den Weiler Gemeinderat ein. Vor fünf Jahren hatte Katzenstein den Einzug in den Kreistag verpasst und damals von einem „Wermutstropfen“ gesprochen. Nun hat es also geklappt.