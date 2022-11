Weil am Rhein „Chäshüsli“ beim „Schwanen“ in Weil am Rhein

Weil am Rhein (os). Die „Schwanen“-Betreiber-Familie Carmen und Hans-Dieter Ritter mit Sohn Stephan beweist einmal mehr Kreativität hinsichtlich zeitgemäßer Gastronomie: In der Gartenwirtschaft hinter dem Hotel-Restaurant in Alt-Weil steht das Winter-Restaurant „Platzhirsch“. In diesem auch als „Chäshüsli“ bezeichneten Teil ihres Betriebs bieten die Ritters im Winter 2022/23 alpenländische Gaumenfreuden in passendem Ambiente. Das von einem bayerischen Holzbau-Spezialisten erstellte Holzhaus bietet in urig-rustikalem Ambiente Platz für rund 60 Gäste. Diese sitzen an blanken Holztischen auf Massivholzbänken, belegt mit Fellen. An den Wänden sorgen Kuhglocken, Geweihe und diverse landwirtschaftliche Geräte für Almhütten- Flair.