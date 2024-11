Weil am Rhein: Chancen für Gewerbe und Wohnen: Neue Flächen im Fokus

Ergänzend dazu sind Pläne erstellt worden, in denen Baulücken für Wohnbau- und Mischbauflächen im Innenbereich der Stadt und ihrer Teilorte detailliert aufgeführt sind. Kleinere Baulücken für Wohnraum finden sich in allen Teilorten sowie in Teilen Alt-Weils. In der Innenstadt (Leopoldshöhe) und Friedlingen sind sie weitgehend erschöpft. Dort sind, wie auch in Haltingen, noch einzelne Mischflächen zu finden. Christian Sammel hielt lobend fest, dass kaum eine Gemeinde bisher so sparsam mit ihren Flächen umgegangen sei wie Weil am Rhein.

Wohnen, Gewerbe, Freiflächen-Photovoltaik

Folgende Entwicklungsflächen – die meisten davon bereits im bisherigen FNP ausgewiesen – werden laut Steckbrief grundsätzlich für geeignet gehalten: Das „Reigelhod“ (Märkt) als geplante Fläche für Wald, „Hinter dem Dorf III“ (Ötlingen) für Wohnbau, „Beim Gottesacker“ (Ötlingen) für die Friedhofserweiterung sowie in Haltingen der „Untere Bromenacker“ (Wohnbau), „Am Heldelinger Weg“ (Wohnbau), „Tüllinger Berg“ (Wohnbau) und „Haltingen Nordwest“ (Gemeinbedarf – Feuerwehr). Neu kommen in Haltingen die Flächen „Am Rennemattenweg“ als mögliche gewerbliche Baufläche, „Am unteren Märkter Weg“ als mögliche Fläche für Freiflächen-Photovoltaik und „Bachmatten“, ebenfalls als gewerbliche Baufläche, hinzu.

In der Kernstadt werden Flächen an der Römerstraße (Wohnbau), am Umschlagbahnhof (Gewerbe), „Auf der Weid“ (Gewerbe), im Rheinpark Nord (geplante Grünfläche) sowie im Nonnenholz (Mischbaufläche) aufgeführt. Die Planer haben festgehalten, welche Flächen sie für die angedachte Nutzung besonders geeignet halten. Die Bewertungen von Stadt- und Landschaftsplanern gehen dabei manchmal auseinander.