Rückblick: Humorvoll erinnerte er an das von Regen durchtränkte „Lörrach singt“, bei dem es dem Chor gelang, trotz des ausdauernden Starkregens erstaunlich viele Passanten unter ihren Schirmen zum Stehenbleiben und Mitsingen zu bewegen. Der zweite für den Tag geplante Auftritt fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser während sich die Sänger gut gelaunt bei einem Essen wieder aufwärmten. Am letzten Juli-Donnerstag verabschiedete sich der Chor mit einer öffentlichen „Freiluft“-Probe beim Rathaus im Haltinger Oberdorf in die ferienbedingte Sommerpause.

Das allererste eigene Konzert des Ötlinger Chores „Route 66“ fand am 26. Oktober in Form einer Benefiz-Veranstaltung in Maulburg statt. In der Johanneskirche mussten weitere Stuhlreihen aufgebaut werden, und das begeisterte Publikum wollte nach dem Programmende nicht ohne Zugabe nach Hause gehen. Ein weiterer Höhepunkt war Ende Oktober die Matinee des Kulturrings im Läublin-Park.