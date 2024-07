Grigorenko-Eggert studierte am Konservatorium St. Petersburg im Hauptfach Klavier, dazu unter anderem Gesangsbegleitung und Musikpädagogik. 1995 zog sie nach Freiburg und gab verschiedene Konzerte in Deutschland, der Schweiz und in der Folge in ganz Europa. In dieser Zeit absolvierte sie auch eine kirchenmusikalische Ausbildung als Organistin und Chordirigentin. Wer etwas mehr über sie erfahren will, kann detailliertere Informationen im August auf der Internetseite von St. Peter und Paul unter Chor „Vivace“ finden, heißt es in der Mitteilung weiter.