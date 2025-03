Weil am Rhein: Christ fordert mehr Engagement ein

Mit Oberbürgermeisterin Diana Stöcker habe eine Velotour stattgefunden, berichtete Christ. In der Folge wurde vereinbart, am 12. April eine Bannwanderung nach Altweil, beginnend in Friedlingen, durchzuführen. Die Wanderwoche habe nicht stattfinden können. Hier sollen neue Konzepte erarbeitet werden. Zwar gäbe es viele Vorschläge rund um das Wanderprogramm. Einzig fehlte es an ausreichend Wanderführern. Auch Helfer für den Wegewart würden gesucht. Ob Wanderung von Haltingen nach Kandern, im Gedenken an Hermann Daur oder die Teilnahme am Trinationalen Treffen Beider Basel, die Kooperationen mit dem BUND – Christ zeigte ein breites Spektrum an Aktivitäten auf.