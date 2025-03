Weil am Rhein: Christen und Juden: eine Geschichte von Verfolgung und Leid

Kirche hat sich schuldig gemacht

Jesus hat als Jude auf der Basis der jüdischen Tradition gepredigt und gehandelt, die ersten Jünger waren Juden und erst später schlossen sich die „Heidenchristen“ der Botschaft an, als interessierte „Mitglieder light“, wie Hoffmann sagte. Interessant waren auch seine Ausführungen zum Verständnis der Evangelien, die ja deutlich nach der Lebenszeit Jesu entstanden sind. Die neutestamentlichen Aussagen zu Jesus müssen nach Hoffmann auf ihren jüdischen Hintergrund befragt werden. Die vier Evangelien seien als Glaubenszeugnisse zu verstehen. Sie deuteten im Rückblick Erfahrungen für die damalige Gegenwart der Evangelisten und ihrer Leser.

Christen gründeten ihren Glauben auf jüdischer Tradition

Den Begriff „Palästina“ habe erstmals Kaiser Hadrian benutzt, um nach dem so genannten Bar-Kochba-Aufstand die Erinnerung an Judäa zu löschen. Ob Jesus der erwartete Messias sei, sei für die Christen eine zentrale Frage geworden, während sie in der jüdischen Tradition eher „mit einer gewissen Großzügigkeit“ behandelt wurde, erklärte Hoffmann. Wie es zur Trennung von Christen und Juden kam und welche Langzeitfolgen das hatte, zeichnete Hoffmann im zweiten Teil seines Vortrags nach, immer vor dem Hintergrund, dass die ersten Christen ihren Glauben auf der jüdischen Tradition gründeten und die später hinzukommenden „Gasthörer“ zum Teil ein pantheistisches Weltverständnis hatten.