Weil am Rhein Christian Renner bewirbt sich als Beigeordneter

UFW-Fraktion sieht Vorteil in Besetzung „aus den eigenen Reihen“

Bereits in ihrer Fraktionssitzung vor der vergangenen Gemeinderatssitzung haben die Freien Wähler das Prozedere und die Stellenausschreibung zur Nachfolge von Bürgermeister Martin Gruner diskutiert, erklärt die Fraktion in einer Pressemitteilung. Dabei hätten sie sich die Frage gestellt, inwieweit Mitarbeiter aus der Weiler Stadtverwaltung für die Stelle des Bürgermeisters in Frage kämen – „auch wenn uns bewusst ist, dass die Ausschreibung weiterhin öffentlich erfolgen muss“. Eine Besetzung aus den eigenen Reihen hätte laut der UFW-Fraktion den Vorteil einer schnellen Übergabe, da eine mögliche langfristige Kündigungsfrist, wie dies bei Externen der Fall sein könne, wegfallen würde. „Im Hinblick auf die bevorstehenden zusätzlichen Veränderungen an der Verwaltungsspitze und damit der Führungsstruktur von Weil am Rhein könnte zumindest in diesem Bereich ein schneller Übergang erfolgen. Bereits angefangene oder noch bevorstehende Projekte könnten reibungslos weitergeführt werden.“