Weil am Rhein Christoph Huber als Elfmeter-Killer

Noch weitaus mehr als mit Jogi Löw verbindet Christoph Huber allerdings mit Christian Streich, denn schließlich ist er ein Großcousin des Cheftrainers des SC Freiburg. Mit ihm steht er immer wieder mal in gutem Kontakt. Da ist es auch naheliegend, dass der Anfang des Monats in den Ruhestand gegangene Erste Bürgermeister und frühere Haltinger Ortsvorsteher zusammen mit seiner Frau Birgit und den beiden Töchtern oft bei Heimspielen des SC im Freiburger Stadion anzutreffen ist. Und Huber stellte auch die Kontakte zu Streich her, als die Bürgerstiftung vor ein paar Jahren den SC-Trainer für die „Weiler Gespräche“ gewinnen konnte. Auch mehrere Vorbereitungsspiele des SV Weil gegen die A-Jugend des SC gingen auf seine Initiative zurück.

Gleichwohl Huber in jungen Jahren zusammen mit Streich, der im Haus nebenan aufgewachsen ist, immer wieder auf der zum elterlichen Anwesen gehörenden Wiese gekickt hatte, begann seine Fußballkarriere, die ihn zweimal in die südbadische Auswahl führte, relativ spät. Da seine Eltern eine Landwirtschaft betrieben, musste er anfänglich samstags zuhause mithelfen, während seine Kollegen im Verein dem runden Leder hinterher jagten. So konnte Huber als Fan von Borussia Mönchengladbach mit der damaligen Fohlen-Elf unter Hennes Weisweiler erst als C-Jugendlicher in den Fußballsport bei der Sportvereinigung Märkt-Eimeldingen einsteigen. Rund zehn Jahre spielte er dann im Verein als Torwart.

Noch gut kann sich Huber, dessen sportliches Vorbild der damalige englische Nationaltorwart Gordon Banks war, daran erinnern, wie er in einer Saison 50 Pflichtspiele bestritt. „In der Woche hatten wir zweimal Training, am Samstag stand ich in der B-Jugendmannschaft im Tor und am Sonntag bei der A-Jugend, und nebenbei war noch Schule“, sagt er lächelnd im Rückblick.

Mit Selbstbewusstsein

Und in dieser Zeit kam es auch zum ersten Aufeinandertreffen mit Jogi Löw, der sich damals schon einen Namen als guter Fußballer gemacht hatte und auf dem Sprung zum SC Freiburg stand. Doch beim Elfmeter konnte er den Eimeldinger Torwart nicht überwinden. „Ich traue mir zu, jederzeit wieder einen Elfer zu halten“, sagt der sportlich fitte 61-Jährige, der früher in Eimeldingen auch Volleyball gespielt und zudem während seiner Bundeswehrzeit bei den Handballern im Tor stand und Bataillon-Meister wurde.