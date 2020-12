Weil am Rhein Chronischer Einbrecher ausgeliefert

Obwohl er sich wegen anderen Einbrüchen noch in der Bewährungszeit befand, soll der einschlägig vorbestrafte Mann vor drei Jahren erneut in eine Wohnung eingebrochen sein. Da der deutsche Staatsangehörige nach der Tat untertauchte, suchte ihn das Gericht mit Haftbefehl.

Der Gesuchte wurde nun am Donnerstagmittag am Autobahnübergang Weil am Rhein an die Bundespolizei übergeben. Der 32-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er in Untersuchungshaft sitzt.