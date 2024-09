Weil am Rhein: CleanUp in Friedlingen: Ein Stadtteil räumt auf

Der Weiler Stadtteil Friedlingen beteiligt sich mit einer Aufräumaktion im Quartier am World CleanUp Day am Freitag, 20. September, von 16 bis 18 Uhr. Quartiersmanagerin Pauline Siebert von der Wohnbau Weil am Rhein, die zur Zeit Sonia Bekhoucha-Held während ihrer Elternzeit vertritt, hat die Gemeinschaftsaktion zusammen mit Ehrenamtlichen organisiert. Sie hofft auf viele Teilnehmer. Start ist am Freitag, 20. September, um 16 Uhr am Quartierstreff in der Hauptstraße 400. Dort werden die Mitwirkenden mit Zangen, Müllsäcken und Handschuhen ausgestattet, und schwärmen dann in mehreren Grüppchen in verschiedene Bereiche Friedlingens aus. Ein kleiner Lastwagen des Betriebshofs der Stadt Weil am Rhein steht bereit, um den gesammelten Müll abzuladen. Nach getaner Arbeit kommen alle Teilnehmer wieder am Quartierstreff zusammen, wo Snacks und Getränke bereitstehen.