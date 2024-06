Jede der Kojen dieser Ausstellung ist ein wirkmächtiges Universum der Kreativität und zugleich eine „Chilling Zone“, die es dann für die Gäste in dieser Ausstellung auch tatsächlich mit Sofas und atmosphärischer Ausgestaltung gibt. Und eine nachhaltige Anregung, den Titel „Patience – Escape from the Hectic (Pace) of Modern Life“ für sich selbst zu reflektieren.

Die Ausstellung

„Patience – Escape from the Hectic of Modern Life“

Montag, 10. Juni, bis Samstag, 2. November. Vernissage am Samstag, 8. Juni, 19 bis 22 Uhr.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag, 11 bis 19 Uhr, Samstag, 10 bis 16 Uhr, Colab Gallery Schusterinsel 9, Weil am Rhein, Internet: www.colab-gallery.com