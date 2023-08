Weil am Rhein Contra, Re und Rausch

Beamte des Zolls und der Polizei hatten vor Jahren das gemeinsame Skatspielen ins Leben gerufen. Die Tischordnung wird ausgelost. Dann werden die Karten kräftig gemischt, zehn Karten erhält jeder. Nun geht es los, Reizen, 18, 20, Contra, Re, Rausch, mit Bock oder Schneider, auf den Tischen stapeln sich die Karten. Hoch konzentriert sitzen die Männer da. Pick wird gespielt. Dieter Reiss schreibt die Ergebnisse auf. Beim nächsten Spiel übernimmt ein anderer diese Aufgabe.

„Schade, dass vor allem die jungen Menschen wenig Interesse am Skat spielen haben“, stellt Reiss fest. Dabei mache so ein Skatspiel echt Spaß. Dass dem so ist, lässt sich bei einem Blick in die Runde leicht feststellen. Wessen Neugierde also geweckt ist, der kann am Mittwoch von 14 bis 17 Uhr sein Glück probieren.