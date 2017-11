Weil am Rhein Crowdfunding: Erwartungen der Sparkasse erfüllt

Von Marco Fraune

Die neue Crowdfunding-Spendenplattform der Sparkasse Markgräflerland erfüllt bisher die Erwartungen. Das erste Projekt ist über die Online-Sammelbox schon ermöglicht worden. Eine Garantie, dass genug Geld zusammenkommt, gibt es aber nicht, wie ein gutes halbes Jahr nach dem Start der Plattform deutlich geworden ist.

Weil am Rhein. Projekt-Verantwortlichen, Vereinen und Stiftungen aus dem Markgräflerland soll mit dem neuen Angebot eine Möglichkeit geboten werden, ihr Vorhaben zu verwirklichen. „Wir sind in den Kinderschuhen“, erklärt Sparkassen-Direktor Ulrich Feuerstein. Schließlich genieße Crowdfunding noch wenig Bekanntheit. „So eine Plattform benötigt eine gewisse Anlaufphase“, ergänzt Sparkassen-Sprecher Uwe Gleichauf. Bisher haben sich fünf Vertreter registriert, davon vier ihr Projekt auch online gestellt.

Erfolgsfaktor Engagement

Vor einigen Tagen hat die Musicalwerkstatt des Pinot presto ihr Stück zur Aufführung gebracht, was in finanzieller Hinsicht durch 38 Unterstützer ermöglicht wurde, die 3300 Euro über die Crowdfunding-Plattform gespendet haben. 3000 Euro waren nötig. Die evangelische Kirchengemeinde in Ötlingen wollte 10 000 Euro für die Sanierung der Merklin-Orgel in der St. Gallus-Kirche einsammeln, doch lediglich 70 Euro kamen über das Crowdfunding-Projekt zusammen. „Mein Bauchgefühl hat mich sehr betrogen“, kann sich Feuerstein das Ergebnis schwer erklären. „Das ist ein tolles Projekt und die haben sich so ins Zeug gelegt.“ Vielleicht liege es aber auch einfach an der Zielgruppe, die über das Internet und die Sozialen Medien nicht erreicht wurde. „Ötlingen ist für uns aber ein Lernbeispiel.“ Wichtige Erfahrungen habe man mitgenommen.

Grundsätzlich wichtig für gute Erfolgsaussichten sind engagierte Projektverantwortliche, weiß Feuerstein. „Es geht darum, kleine Beträge in der Landschaft einzusammeln.“ Und dabei müsse jemand die Spender über den digitalen Weg begeistern. Ein bis zwei Monate bleibt dann Zeit, das Geld zu sammeln. Denn, wenn am Anfang nicht genug Spannung aufgebaut werden kann, dann laufe es auch in den späteren Wochen nicht so gut, bemerkte Thomas Vollmer, der sich um die IT und damit die einfache Handhabung kümmert.

Technische Neuerungen

Und an dieser wird noch weiter gefeilt. Die „Version 2.0“ geht 2018 online. Damit entfällt dann der Papierweg. Hinzu kommt, dass das Angebot kostenfrei wird. Bisher wurde für die Anbindung an die Zahlungsschnittstelle einmalig 58 Euro fällig, hinzu kamen 15 Cent pro Transaktion. Bald gilt: brutto gleich netto.

Mehr ein Selbstläufer

Wichtig ist der Sparkasse, einen Mehrwert für die Region zu generieren. So entfalle die Unterstützung von Projekten in Afrika. Klar sei, so Feuerstein: „Wir brauchen einen langen Atem.“ Zu Beginn wurden noch Vereine angesprochen, ob das Crowdfunding für sie eine Option ist, blickt Dieter Fehrle, Geschäftsführer der Stiftung Sparkasse Markgräflerland, auf die Startphase. Durch Zufall sei eine Mischung aus Sport, Musik und Kirche zusammengekommen. „Die Plattform muss noch mehr zum Selbstläufer werden.“

Kontakt mit den Vereinen

Vereine erhalten in Kürze auch von der Sparkasse einen Brief, in dem das Interesse an einem Workshop abgeklopft wird. Dabei geht es darum, die Professionalität bei den Vereinen zu etablieren – und damit mehr Geld zu akquirieren. „Die Region lebt von den Vereinen“, gibt Feuerstein ein Bekenntnis zur Unterstützung ab.

Insgesamt hofft die Sparkasse für die Zukunft, dass die Plattform genutzt wird, die Bekanntheit steigt und die Qualität der Projekte hoch ist. Denn: „Qualität geht vor Quantität.“