Weil am Rhein Damen-Boutique folgt auf die Tourist-Info

Weil am Rhein. Neues Ladengeschäft in Weil am Rhein: Auf die bisherige Tourist-Info an der Hauptstraße folgt die von Silke Seiser geführte Damen-Boutique „Auftritt“. Noch nicht belegt sind die Räume der ersten und zweiten Etage in der Hauptstraße 290/1. Das hat die Weil am Rhein Wirtschaft und Tourismus GmbH (WWT) gestern mitgeteilt.