Weil am Rhein: Damit der Traum vom Urlaub nicht zum Albtraum wird

Wo können Dokumente beantragt werden?

Die Dokumente können im Bürgerbüro im Rathaus der Stadt Weil am Rhein beantragt werden. Eine Vorsprache im Bürgerbüro ist jedoch nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Deshalb wird gebeten, einen Termin über den Online-Terminkalender auf der städtischen Internetseite unter www.weil-am-rhein.de/start/rathaus/buergerservice zu beantragen. Sollte das aus verschiedenen Gründen nicht möglich sein, ist das Bürgerbüro auch telefonisch unter 07621/704-330 erreichbar. Achtung: Eine gewisse Wartezeit bis zum Termin im Rathaus muss zusätzlich eingeplant werden.

Welche Unterlagen braucht es?

Für die Beantragung wird der alte Personalausweis beziehungsweise der alte Reise- oder Kinderreisepass benötigt. Bei erstmaliger Beantragung von Ausweisdokumenten im Bürgerbüro der Stadt Weil am Rhein braucht es zudem die letzte Personenstandsurkunde (Heiratsurkunde, Scheidungsurteil oder Geburtsurkunde). Für Kinder, die noch kein Ausweisdokument besitzen, muss die Geburtsurkunde vorgelegt werden. Außerdem wird ein aktuelles biometrisches Foto (Hochformat, 45x35 mm) benötigt. Hinzu kommt die Gebühr, die direkt bei Antragstellung zu bezahlen ist (Kostenübersicht siehe Extra-Kasten). Ganz wichtig: Ein Reisedokument für Kinder müssen die gesetzlichen Vertreter des Kindes, in der Regel also die Eltern, persönlich beantragen. Die Anwesenheit des Kindes ist zwingend erforderlich. Vom abwesenden Elternteil sind eine Zustimmungserklärung sowie eine Passkopie vorzulegen. Nachdem das Bürgerbüro den Antrag erhalten hat, wird er an die Bundesdruckerei in Berlin weitergeleitet, wo die Personalausweise und Reisepässe hergestellt werden.

Was ist bei Verlust oder Diebstahl zu tun?

Bei Verlust oder Diebstahl von Ausweisdokumenten muss dies zum eigenen Schutz unverzüglich persönlich beim Bürgerbüro angemeldet werden. Das Bürgerbüro veranlasst dann umgehend, die Ausschreibung zur Sachfahndung der abhanden gekommenen Papiere bei der Polizei. Für die Beantragung neuer Papiere sind entweder noch vorhandene Ausweisdokumente oder die Geburts- beziehungsweise Heiratsurkunde mitzubringen, und auch wieder das biometrische Passbild. Die üblichen Gebühren fallen in diesem Fall ebenfalls an.