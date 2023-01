Weil am Rhein Damit die Schwimmer nicht frieren

Aufgrund der Energiemangellage und der damit verbundenen rasanten Preisentwicklung habe die Stadt Weil am Rhein reagieren müssen und die Wassertemperaturen in der Kleinschwimmhalle zunächst von 29 auf 26 Grad Celsius gesenkt, berichtet Stadtsprecher Mirko Bähr auf Nachfrage. „Wir haben uns dabei an den Empfehlungen des Städtetags orientiert“, erklärt er. Mittlerweile betrage die Wassertemperatur wieder rund 27 Grad Celsius, was unter anderem mit der Lüftungsanlage zusammenhänge. Die Lufttemperatur sei immer ein Grad wärmer als die des Wassers.