Weil am Rhein Damit es grünt und blüht in der Stadt

Die Senetti warten auf ihren Einsatz. Foto: Saskia Scherer

Großteil selbst gezogen

Dieser Tage werden die Beete in der Innenstadt abgeräumt, nächste Woche sollen sie neu bestückt werden. Einen ersten Farbtupfer werden Senetti in den Kübeln in der 30er-Zone darstellen. Aber auch zum Beispiel Mohn und Vergissmeinnicht blühen schon im Gewächshaus und warten auf ihren Einsatz. Viermal im Jahr werden die Pflanzen ausgetauscht, im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist aufwändig. „Manche bleiben natürlich länger stehen, wie Gräser“, erklärt der Leiter der Stadtgärtnerei. Auf einer Liste in seinem Büro ist ersichtlich, welche Gewächse an welche Stelle kommen.