Weil am Rhein Daniel Ganter jetzt auch Bundessieger

Weil am Rhein/Berlin. Daniel Ganter, der erst jüngst Landessieger bei den Boden- und Parkettlegern wurde (wir berichteten ausführlich), schnitt nun auch auf Bundesebene am besten ab und holte sich den Sieg. Der 25-Jährige absolvierte seine Ausbildung bei der Firma Erbsland in Weil am Rhein. Bei einer Festveranstaltung in Berlin wurden die erfolgreichen und ausgezeichneten Junghandwerker geehrt.

„Profis leisten etwas – das haben die besten jungen Handwerksprofis im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks eindrucksvoll bewiesen“, stellt die Handwerkskammer zu dem herausragenden Abschneiden von Daniel Ganter fest.

Die Festveranstaltung fand im Rahmen der zweiten „Europäischen Woche der Berufsbildung“ statt, mit der die EU-Kommission auch in diesem Jahr die hohe Bedeutung der beruflichen Bildung unterstreicht.

Anne-Marie Descôtes, französische Botschafterin, Kati Wilhelm und ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer überreichten den besten Handwerkern die Urkunde und lobten deren grenzüberschreitende Erfahrungen und Eigenschaften wie Leidenschaft, Disziplin und Ehrgeiz, die zu wahrer Meisterschaft und zu einem Können führen, das keine Grenzen kenne.