Es gab viel zu sagen: In den sehr persönlichen, oft von enger Zuneigung geprägten Festreden bei seiner Verabschiedung im Rathaus wurden Wolfgang Dietz’ Verdienste um seine Heimatstadt, aber auch um viele Menschen deutlich, mit denen er in seinen 24 Dienstjahren als Oberbürgermeister zu tun hatte. Am weitesten angereist war der Bürgermeister der Weiler Partnerstadt Trebbin in Brandenburg, Ronny Haase. Der sächsische Innenminister Armin Schuster, lange Jahre Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Lörrach-Müllheim, meldete sich mit einer Videobotschaft aus Dresden. Ohne Wolfgang Dietz stünde er heute nicht dort, sagte er. Mit Wunschtiteln des scheidenden OBs, darunter „Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree“ und eine Bossa-Nova-Version des Badner Lieds schuf die Bond’s Bigband einen stimmigen musikalischen Rahmen, nachdem die Stadtmusik schon zur Begrüßung aufgespielt hatte. Marion Gentges, Ministerin für Justiz und Integration des Landes Baden-Württemberg, überraschte in ihrer Rede mit Anekdoten aus Dietz’ Anfängen bei der Landesvertretung Baden-Württembergs in Brüssel. Sie würdigte Dietz als „heimatverbundenen Europäer mit Herz“. Ausdrücklich bedankte sich Gentges bei Christine Dietz: „Vielen Dank, dass Sie Ihrem Mann ermöglicht haben, das zu tun, was er getan hat.“