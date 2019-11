Weil am Rhein Das „50-Jährige“ steht bevor

Im nächster Zukunft stünden Renovationsarbeiten rund um das Vereinsheim im Nonnenholz an, erklärte der Vorsitzende. Die Vorbereitungen für das 50-jährige Bestehen, das 2020 gefeiert wird, seien im Gang.

Sportliches

Neun Mannschaften nahmen am aktiven Spielbetrieb teil, informierte Sportwart Thorsten Siedler. Die Damen Ü40 erreichten den fünften Rang in der zweiten Bezirksliga, während die Damen Ü50 den dritten Platz in der ersten Bezirksliga mit der Spielgemeinschaft Hauingen erreichten. Ebenfalls in einer Spielgemeinschaft mit Hauingen gewann die zweite Damenmannschaft Ü50 alle Spiele und kam so auf Platz 1 in der zweiten Bezirksliga. Die neue Herrenmannschaft erreichte in ihrer ersten Saison in der zweiten Kreisklasse den dritten Platz. In die zweiten Bezirksklasse stiegen die Ü50 auf den vierten Platz. Ungeschlagene Erste in der ersten Bezirksklasse waren die Ü65. Nach ihrem Abstieg kamen die Ü70 in die erste Bezirksklasse auf den dritten Platz. Mit zwei Siegen erreichte das Mixed-Team Ü40 den fünften Platz in der zweiten Bezirksklasse. Fünfte wurden die Damen in der Spielgemeinschaft mit der TG Lonza beim Ladies-Morning-Cup.

Jugend

Jugendwartin Jeannette Achermann berichtete von 33 teilnehmenden Kindern. In der Folge seien die Gruppen sehr groß gewesen. Allerdings seien die Eltern sehr engagiert. Für das Wintertraining sind 23 Kinder gemeldet. Es gibt die Vorstellung, zukünftig einen Trainingsbeitrag zu erheben. In der kommenden Saison ist geplant, eine Jugendmannschaft anzumelden.

Finanzen

Johanna Pattenier stellte die finanzielle Situation vor. Dank der Clubhausvermietung finde sich in der Kasse ein Plus. Die Kassenprüfer Michael Hennig und Siegfried Hinkel empfahlen die Entlastung.

Wahlen

Dieter Metzger als stellvertretender Vorsitzender, Johanna Pattenier als Kassiererin und Julia Nicolaus als Kassiererin Mitgliedsbeiträge wurden im Amt bestätigt.

Vorsitzender: Axel Gehrhardt

Trainer: Médard Cheki, Dieter Metzger und Axel Kock

Termin: Ski-Wochenende vom 17. bis zum 19. Januar

Mitglieder: 246

Kontakt: www.tennis-weil.de