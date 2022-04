Weil am Rhein Das alte Liedgut erhalten

Werner Lorenzen stellte die Kasse vor, die im Jahr 2020 einen kleinen Überschuss zeigte, der jedoch 2021 durch ein Minus ausgeglichen worden sei. Die Kassenprüfer Werner Ruser und Roger Sandmann bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Bericht des Dirigenten

In Gedichtform trug Dirigent Rabe den Verlauf der Proben vor. In dem ehrwürdigen Männerchor seien „alte Knaben, die noch Lust auf das Singen haben“. Für die Leistung der Sänger wolle er seinen „Hut ziehen“, sagte Rabe. Zwar sei es nicht einfach, aus den bisherigen alten Gleisen herauszuführen, dennoch, der Gesangverein verfüge über ein großes Repertoire. Auch sei er daran interessiert, das alte Liedgut, das ein Kulturgut sei, unbedingt zu erhalten. Dies sei besonders in diesen Zeiten der „fürchterlichen Veränderungen“ geboten.

Vorschau

Einen Ausflug zu Himmelfahrt wollen die Sänger machen. Im Juli steht die Teilnahme am Festival der Chöre in Kandern an und im August findet in Ötlingen ein Dorfsingen statt. Möglicherweise wird am Weinweg in Flamen teilgenommen. Feste Termine sind das Singen am Volkstrauertag und das Weihnachtssingen.

Ehrungen

Seit 50 Jahren ist Günther Stücklin aktiver Sänger im Gesangverein „Eintracht“. In dieser Zeit hat er sich bis heute als Notenwart verdient gemacht. Kunzendorf ehrte Stück­lin mit einer Urkunde und der Ehrennadel.

Frank Sutter, der 30 Jahre Mitglied in der Sängergemeinschaft ist, erhielt ebenfalls eine Urkunde und eine Ehrennadel.

Vorsitzender: Ulrich Kunzendorf Internet: www.mgv-oetlingen.de