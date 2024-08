Weil am Rhein: Das Architektur-Highlight der Landesgartenschau

Zaha Hadid plante ihren Pavillon für die Weiler Landesgartenschau gemeinsam mit ihrem Büropartner Patrik Schumacher, aber auch mit den deutschen Architekten Roger Mayer (links) und Peter Bährle. Foto: Tonio Paßlick

Für die „Grün 99“ zauberte Hadid einen fließenden Bau an den Rand der einstigen Hupfer-Kiesgrube. „Das Wichtigste ist die Bewegung, der Fluss der Dinge, eine nicht-euklidische Geometrie, in der sich nichts wiederholt: eine Neuordnung des Raumes“, hatte Hadid damals gesagt. In Zusammenarbeit mit Patrik Schumacher sowie den Architekten Roger Mayer und Peter Bährle hatte Zaha Hadid den etwa 3,4 Millionen Mark teuren und knapp 840 Quadratmeter großen Bau innerhalb von zwei Jahren errichtet. „LF one“ (Landscape Formation One) hat sie das Projekt genannt, ein 140 Meter langes „Raumbündel“, das physisch und formal in die topografisch abwechslungsreiche Gartenlandschaft integriert ist und aus der Geometrie des ihn umgebenden Wegenetzes förmlich herauswächst. Vier parallele und teilweise miteinander verbundene Räume sind zwischen sich in der Breite und in der Höhe verzweigenden Wegen ausgebildet.

Vom Land genutzt

Während der „Grün 99“ diente das Gebäude als „Treffpunkt Baden-Württemberg“ den Ausstellungen der Landesministerien. Nach einem temporären Versuch, das Gebäude als Restaurant zu nutzen, wurde es für private Feiern und Ausstellungen an die Metzgerei Adler (heute Metzgerei Lederer) verpachtet – und ist heute auch Sitz des Trinationalen Umweltzentrums.