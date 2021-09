Weil am Rhein Das Ausbildungsjahr hat begonnen

Zur personellen Bedarfsplanung des Unternehmens erläuterte er: „Wir bilden unsere zukünftigen Mitarbeitenden, egal ob in den technischen, den kaufmännischen Berufsfeldern oder durch ein duales Studium, selbst aus und übernehmen sie nach erfolgreicher Ausbildung oder Studium auch.“ Die Vielfalt der Ausbildungs- beziehungsweise Studiengänge reicht dabei von Werkzeugmechanikern, Stanz- und Umformmechanikern, Industriemechanikern, Mechatronikern, Elektronikern, Industriekaufleuten und Fachinformatikern bis zum Bachelor of Engineering Maschinenbau oder Bachelor of Arts BWL-Industrie.

Die Auszubildenden und Studierenden werden Teil der rund 1700 deutschlandweit Mitarbeitenden der ARaymond GmbH & Co.KG, der Raynet GmbH oder der AR Fluid Connection GmbH, die als Partner der Automobilhersteller und deren Systemlieferanten mit neuester Fertigungstechnologie anspruchsvolle Produktentwicklungen realisieren, hieß es.

Für die Auszubildenden oder Studierenden bei ARaymond und der Raynet GmbH sind der deutsche Hauptsitz mit den Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen in Lörrach und das Werk in Weil am Rhein, das sowohl Kunststoff- als auch Metallteile fertigt, sowie das Technische Ausbildungszentrum in Lörrach-Brombach, oder die DHBW (Duale Hochschule Baden-Württemberg) in Lörrach zuständig. Die AR Fluid Connection GmbH hat ihren Standort im Gewerbepark Eschbach/Breisgau.