Weil am Rhein Das Badeland öffnet wieder

Die bisherigen zwei Badewochen sind laut Matti jedoch „ernüchternd“ ausgefallen. Die maximalen Badegastzahlen pro Becken wurden angesichts von maximal 30 Leuten pro Badetag während der Schlechtwetterphase bei weitem nicht erreicht. Drei zentrale Gründe macht der Laguna-Chef dafür aus.

Interessierte Badbesucher stellen entweder schon online auf der Laguna-Internetseite oder spätestens am Bad-Eingang ernüchtert fest, dass nur das Freibad auf hat. Dieses Defizit bei der Anziehungskraft soll ab Samstag, 24. Juli, 12 Uhr, Geschichte sein, wenn das Badeland wieder öffnet.

Der zweite Knackpunkt, Online-Tickets, hat hingegen noch Bestand. Denn die Corona-Auflagen des Landes geben klar vor, dass die Besucher erfasst und deren Anzahl mit Einlass- und Ausgangskontrollen reguliert werden muss – weshalb das Online-Ticketing gilt. Doch verschiedene Interessierte klicken die Bestellung einer Eintrittskarte an, kommen aber nicht weiter, weil sie den Bestätigungs-Link in der rausgeschickten Mail nicht nutzen. Hinzu kommt, dass zwar mit Kreditkarten oder PayPal bezahlt werden kann, doch immer noch nicht mit der klassischen Girokarte. Hier versucht Matti, das mit dem Drittanbieter kundenfreundlicher zu gestalten und den Fehler auszumerzen. Speziell an die älteren Badegäste denkt er dabei.

Die dritte Barriere für den bisherigen Badbesuch ist eine klassische: das Wetter. Dieses lässt sich nicht beeinflussen. Doch wenn Badegäste kommen wollen und das Badeland geöffnet ist, können sie bei unpassender Freibad-Witterung in das Hallenbad ausweichen.

Die Auflagen

Für dieses gibt es ab Samstag auch klare Vorgaben. In Wellenbecken dürfen 176 Badegäste gleichzeitig eintauchen, ins Erlebnisbecken zeitgleich 56, ins Außenbecken zeitgleich 40 sowie 30 gleichzeitig ins Planschbecken. Es gibt – ebenso wie auch im Freibad praktiziert – getrennte Einlässe und Ausstiege an den Becken. Maskenpflicht gilt vom Eingangsbereich bis zu den Umkleidekabinen sowie im Gastronomie-Bereich. Ansonsten setzt Laguna-Geschäftsführer Matti beim Blick in die Gesichter der Gäste darauf, ein Lächeln zu erkennen. „Wir hoffen, dass die treuen Kunden zurückkommen.“

Das Hallenbad öffnet am Samstag, 24. Juli, um 12 Uhr. Die künftigen Öffnungszeiten sind montags bis sonntags von 12 bis 19 Uhr. Die genauen Tarife werden noch festgelegt, speziell die Kombi-Tarife.

Das Freibad hat montags bis freitags von 6.30 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Sauna bleibt vorerst weiter geschlossen.

Eintrittskarten gibt es nur online über die Laguna-Internetseite oder vor Ort über einen QR-Code. Barzahlungen sind nicht möglich.