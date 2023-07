Weil am Rhein Das bestandene Abitur gefeiert

Kein leichter Weg

Die musikalische Begleitung der Zeugnisübergabe hatten die Schüler gewählt, zu hören war ein satter Rap ebenso wie indische Klänge. Die verschiedenen Nationalitäten sollten sich später auch auf den Platten des Büffets widerspiegeln. Jeder hatte etwas beigesteuert. Zum Auftakt des feierlichen wie unterhaltsamen Abends erklang Kammermusik von Haydn, getragen und lebhaft, dargeboten von Regina Birnböck sowie von Florian und Konstantin Reinelt.

Im Anschluss ließ Wiedenbauer die Anwesenden raten: „Wie hieß die WM-Hymne 2006?“ Antwort: „Dieser Weg wird kein leichter sein.“ Gleiches lasse sich auch von dem Weg der Abiturienten sagen: 1500-mal haben sie die Schule betreten, um an 10 000 Unterrichtsstunden teilzunehmen und 300 Klassenarbeiten zu schreiben. Alle seien den gleichen Weg gegangen, hätten Höhen und Tiefen erlebt. Nicht immer sei er gerade verlaufen, der Weg, mitunter sei er verschlungen gewesen, manchmal habe er sich nach der Schule gekreuzt. Die Schüler hätten viel gelernt und seien stark genug, um ihre vielen Chancen und Möglichkeiten zu nutzen. „Nutzt auch die Stärken, die ihr entwickelt habt“, riet der Rektor. Sein Dank ging an die Eltern und Kollegen. Zum nächsten Lied schwang er sich hinters Schlagzeug, um mit der Abiband mehrere Titel zum Besten zu geben. Zu Gehör kamen Stücke von Elvis Presley, Metallica, Coldplay und The Mamas and the Papas.