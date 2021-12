Weil am Rhein Das Defizit schrumpft erheblich

Von Ingmar Lorenz

Weil am Rhein. Auf die Änderungen, die sich positiv auf den Haushalt 2022 auswirken, habe die Stadt Weil am Rhein keinen Einfluss gehabt, erklärte Erster Bürgermeister Rudolf Koger einleitend. Erst vor kurzem seien die Neuerungen zudem an die Verwaltung kommuniziert worden, weshalb sie bei den Vorberatungen im Finanzausschuss noch nicht berücksichtigt werden konnten. Zu Beginn dieser Woche seien die geänderten Orientierungsdaten auf Grundlage der Novembersteuerschätzung an die Stadt kommuniziert und in den Haushalt 2022 eingearbeitet worden, so der Erste Bürgermeister.