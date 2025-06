„Como dice el nombre Weil am Rhein, la ciudad está situada directamente al Rio Rin y en la frontera con Francia y Suiza. Por lo tanto se llama asimismo la ciudad de los 3 países”: Da staunten die spanischen Austauschschüler nicht schlecht, als sie von Bürgermeister Lorenz Wehrle in ihrer Muttersprache begrüßt wurden, heißt es. Auf deutsch: „Wie der Name sagt, liegt Weil am Rhein direkt am Rhein und an der Grenze zu Frankreich und der Schweiz. Darum nennt sie sich auch 3-Länder-Stadt.“