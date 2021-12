Weil am Rhein. Der Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die Stadt Weil am Rhein spannen wieder zusammen: Ab Sonntag öffnet das DRK-Testzentrum wieder seine Türen. Neu ist allerdings der Ort. Denn getestet wird nun dreimal in der Woche in der Rettungswache des DRK in der Riedlistraße 20 in Friedlingen. Das seriöse Angebot mit den Fachleuten vor Ort bleibt dasselbe, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.