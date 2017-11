Weil am Rhein Das Erleben der Natur steht im Fokus

Unter der Federführung des Trinationalen Umweltzentrums (Truz) startet in den nächsten Tagen das Projekt „Natur Erlebnis – grenzenlos“. Schon der Projekt-Titel weist darauf hin: Das Erleben in der Natur steht im Fokus.

Weil am Rhein. Aber ganz nach der Tradition des Truz: Biotope im Dreiländereck sollen gleichzeitig geschaffen und geschützt werden.

Aus Sicht der Naturschützer müsse der Schutz immer mehr mit dem Erleben in Verbindung gebracht werden. Denn nur das Einzäunen der für die Natur so wertvollen Flächen sei schon lange nicht mehr effektiv. Viel wichtiger sei es, die Menschen vor Ort über ihren Naturschatz vor der Haustür zu informieren und noch besser: einzubeziehen.

So bietet das Truz regelmäßig Exkursionen und Helferaktionen an und weitet sein Angebot zum Naturerleben fortan aus. Dabei soll der Einsatz in der Natur zum einen Spaß machen, aber auch Wissen vermitteln. So – der Ansatz des Truz – würden die Teilnehmer auch in Zukunft ein wachsames Auge für diesen Ort haben.

Diese Woche führte das Truz eine erste Exkursion im Rahmen des gestarteten Projektes durch: 26 Studierende und ihr Dozent Franz Conen von der Universität Basel nahmen daran teil. Ein weiterer wichtiger Aspekt des von der Europäischen Union und der Schweiz geförderten Projektes: die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Schweiz und Frankreich in der Naturschutz-Arbeit zu intensivieren.

Die Leitung der Exkursion übernahmen Birgit Frosch und Frank Maike vom Truz und vermittelten einiges an Wissen zu dem Naturschutzgebiet in Weil am Rhein, das inmitten des stark genutzten und zersiedelten Raumes einen der letzten Rückzugsorte für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten darstellt. Darunter befinden sind teils geschützte Arten mit speziellen Habitatansprüchen, so etwa spezialisierte Quellfauna.

Neben seinen in der Region auf deutscher Seite des Rheins einzigartigen Restbeständen an naturnahen Lebensräumen, wie dem langsam fließendem Krebsbach, den Hangquellen und dem grundwassernahem Wald, stellt das Krebsbachtal in seiner Ausprägung mit Bruchwald, Rheinauebach und Niederterrasse auch einen Ausschnitt des ursprünglichen Profils der Rhein-Aue dar, das heute fast völlig verschwunden ist. Während der Exkursion wurde auch deutlich, dass das Naturschutzgebiet mit direkt angrenzender Industrie und der Zerschneidung durch Straßen und Bahngleise Störungen durch den Menschen ausgesetzt ist, heißt es im Nachgang in einer Mitteilung.

Im Anschluss an die Exkursion konnten sich die Studenten noch im praktischen Naturschutz üben und ein Amphibienhabitat anlegen. Ein für Amphibien wichtiges Element im Gebiet stellen kleine stehende Gewässer dar. So wurde im Rahmen des Arbeitseinsatzes ein Fischteich vertieft, da dieser sich im Laufe der Zeit mit abgestorbenem organischem Material gefüllt hatte. Um den Lebensraum wiederherzustellen, halfen die Studenten, den Schlamm aus dem Teich zu graben und abzulagern. Frank Maike, der Koordinator des Truz-Naturschutzdienstes, zeigte sich zufrieden mit der Arbeit, die geschafft worden war.