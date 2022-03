Weil am Rhein Das Fest wird mit der Familie gefeiert

Dort lernte die Jubilarin ihren späteren Ehemann Albert kennen. Schon früh, mit gerade einmal 17 Jahren heiratete Hannelore Reinle. „Ich wollte immer viele Kinder“, sagt sie. Und dieser Wunsch wurde dem Paar erfüllt. Die siebenfache Mutter lebt heute in Weil am Rhein. Die Kinder sind in der Nähe und kümmern sich liebevoll um ihre Mutter, die seit dem Tod des Vaters alleine lebt.

Große Reisen waren nie drin: Zweimal war die Jubilarin auf Mallorca und einmal hat sie ihren Bruder in Berlin besucht. Ansonsten bestand ihr Leben aus viel Arbeit. 28 Jahre war sie in einem Haushalt in Riehen beschäftigt, weitere zehn Jahre im Humanitas in Riehen. Dazu kamen die Erziehung der Kinder, der Haushalt und ihr großes Hobby, der Garten.