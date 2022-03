Weil am Rhein Das ganze Jahr unterwegs

Wanderführer Hansjörg Aleth, der seinen letzten Bericht abgab, stellte das vergangene Jahr mit Wanderungen in die Wolfsschlucht, auf den Tüllinger, nach Schönwald oder zu den Vogtsbauernhöfen in Gutach vor. Gewandert wurde auch auf dem „Interregio-Weg“, in Grenzach zum Hock an der Forsthütte, zum Panoramaweg in Bernau oder um den Schluchsee. Höhepunkt sei jedoch die Wanderwoche mit ortskundigen Wanderführern im Fichtelgebirge gewesen.

Roland Christ stellte die geplanten Velo- und Wandertouren in diesem Jahr vor. Vorgesehen sind im April eine Velotour ins Elsass und im Juni eine Mehrtagestour ins Allgäu. Im März und April sind Wanderungen ins Bärlauchparadies im Kaltbrunnental geplant. Nach Münchenstein, auf den Hotzenpfad oder in die Vogesen führen weitere Wanderungen. Mit neuen Hinweisschildern, finanziert durch eine Spende der Sparkasse Markgräflerland, will der Schwarzwaldverein das Umweltbewusstsein schärfen.

Otto Imgrund stellte die Arbeit der Wegewart-Gruppe vor. Rauten wurden ausgewechselt, Richtungspfeile ersetzt und Wegweiserblätter erneuert. Mehr als 72 Stunden war die Gruppe im Einsatz. Neu ist der Wegeverlauf an der Nordumfahrung. Imgrund dankte den Kollegen der Bergwacht Istein, die seit 2016 die Betreuung von 90,6 Kilometern Wegstrecke in Efringen-Kirchen übernommen haben.

Für den bisherigen Protokollführer Herman Künzig wurde Sabrina Blum gewählt. Künzig, auch ehemaliger Vorsitzender, bleibt Beirat im Vorstand. Brigitta Warken wurde Kassenprüferin.