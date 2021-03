Weil am Rhein Das Jugendparlament online wählen

Darum betrage die Amtszeit der Nachgewählten ein Jahr und dann werde komplett neu gewählt. „Wer wieder rein will, kann sich ja wieder aufstellen lassen.“ Vielleicht gebe es dann viele Nachrücker auf der Liste, so dass eine Ersatzwahl gar nicht nötig wäre. „Wir wollen einfach arbeitsfähig sein und diese Möglichkeit als letzte Instanz haben.“ Die reguläre Wahl soll künftig zum Schuljahresbeginn stattfinden.

CDU-Gemeinderat Claus Weibezahl sprach ein Kompliment aus. „Dass die Amtszeit mit der normalen Wahlperiode endet, ist richtig so. Das ist wie im Gemeinderat.“

Neu in der Satzung ist außerdem, dass gegendert wurde. Es sei wichtig, dass alle Menschen angesprochen werden, erklärte Mehrle. Die Jupa-Mitglieder haben die neue Satzung einstimmig beschlossen. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.

Wahlvideo, Flyer und Postkarten

Die Amtszeit des aktuellen Jupa würde eigentlich im April enden. „Eine vernünftige Wahl beziehungsweise Kandidatensuche ist aber gerade nicht möglich“, berichtete Mehrle. Denn Präsenzunterricht findet derzeit bekanntlich nur für die Abschlussklassen und die fünften/sechsten Klassen statt. „Das ist aber nicht unsere Zielgruppe.“ Angesprochen werden sollen vor allem Neunt- und Zehntklässler sowie Schüler der Kursstufe eins.

Deshalb findet die Wahl in Absprache mit der Stadt in den Sommerferien online statt. Dafür wurden laut Mehrle zwei Ausschüsse gebildet: Einer erstellt ein Wahlvideo, der andere kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit in Form von Erstellung von Flyern und Postkarten versenden. „Dafür werden wir unser Budget nutzen. Das wird nicht so billig“, meinte der Vorsitzende.

Gemeinderätin Linn Fischer wollte wissen, ob es schon eine Idee für das Video gibt. „Vielleicht kann jeder daheim etwas aufnehmen. Oder wir arbeiten mit Animationen, das wäre aber schwieriger“, antwortete Mehrle. OB Dietz erkundigte sich, welche Medienkanäle genutzt werden sollen. Der Fokus liegt laut Mehrle auf der App Insta­gram. „Das haben so gut wie alle von uns.“ Möglicherweise könnten auch über die digitalen Lernplattformen der Schulen Infos zugänglich gemacht werden. Die SMV wollen die Jugendlichen zudem miteinbeziehen.

Michaela Rimkus von der Abteilung für Soziales, Schulen und Sport im Rathaus erinnerte daran, dass die direkte Ansprache in den Schulen „unheimlich erfolgreich“ sei. Wenn Präsenzunterricht stattfinden sollte, werde auch hauptsächlich dort Werbung gemacht, kündigte der Vorsitzende an. „Unser Hauptpunkt sind die Schulen.“ Man müsse sehen, was die Situation hergibt.

Weil am Rhein (sas). Mit Blick auf die Landtagswahl und die Bundestagswahl wollte Gemeinderat Claus Weibezahl (CDU) in der Jugendparlamentssitzung (siehe nebenstehenden Bericht) wissen, wie sich dessen Mitglieder über den Inhalt dieser Wahlen informieren. Der stellvertretende Jupa-Vorsitzende Rakish Navenananthan berichtete, er habe sich über die Homepages der Parteien informiert. Die meisten würden sich über Soziale Netzwerke und die Videoplattform Youtube Infos holen, wusste Vorsitzender Erik Mehrle.

Weibezahl wollte explizit von den Jugendlichen wissen, ob die immensen Kosten für die Wahlplakate nicht sinnvoller eingesetzt werden könnten, was Mehrle bejahte. „Viele haben von vorneherein eine Haltung.“ Kritisiert worden sei, dass es sich bei der Landtagswahl um eine sehr personenbezogene Wahl handelte. „Natürlich wählt man Personen in den Landtag.“ Aber es seien auch viele Plakate der Spitzenkandidaten aufgehängt wurden, „die ohne Inhalt dastehen“, meinte Mehrle. „Das Feedback habe ich oft gehört.“