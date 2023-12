Weil am Rhein: Das Kerzenziehen ist sehr beliebt

Im Gebäude eingetreten, hört man ein gedämpftes Stimmengewirr hinter einer Tür im Erdgeschoss. Diese wird geöffnet und erlaubt den Blick in eine Weihnachtswerkstatt, in der die Altweiler Konfirmanden sehr konzentriert Kerzen ziehen. Jeden Mittwoch findet hier der Konfirmanden-Unterricht statt, in dem verschiedene Themen wie das Abendmahl, Weihnachten und viele weitere Themen durchgesprochen werden. Pfarrer Michael Hoffmann betreut zusammen mit Gabi Mehlin-Müller das Konfirmanden-Team. In der Adventszeit wird der Unterricht allerdings ersetzt durch weihnachtliche Aktivitäten wie Kerzenziehen oder Plätzchen backen.

Die 13- und 14-Jährigen tauchen den Docht in das flüssige Kerzenwachs. Danach wird der Docht mit der dünnen Wachsschicht etwa 15 Sekunden in kaltes Wasser getaucht. Nach dem Abtropfen und Abtrocknen wiederholen die Konfirmanden diesen Vorgang, bis die Kerze den gewünschten Umfang hat. Das Wachs, in verschiedenen Farben, wird in hohen Blechgefäßen im Wasserbad stehend flüssig gehalten. Die Kerzen werden von den Kerzenziehern noch gedreht, mit Wachsplättchen verziert oder es werden Muster hinein geschnitten. Auch Kerzen mit Nikolausgesichtern werden geschickt angefertigt.