Weil am Rhein: Das Laguna-Freibad ist bis auf Weiteres geschlossen

Stillstand im Wasserkreislauf

Aufgrund des Ausfalls der Steuerungstechnik steht der Wasserkreislauf – also die Einspeisung des Wassers, dessen Wiederaufbereitung und so weiter – im Freibad still. Dieser läuft normalerweise voll automatisiert und rund um die Uhr, erläutert Matti und verweist auf eine entsprechende EU-Norm. Manuell lasse sich das nicht steuern. „Auch wenn das Ersatzteil da ist, können wir nicht sofort wieder mit dem Betrieb starten. Der Wasserkreislauf muss erst wieder 24 Stunden durchlaufen und die chemischen Parameter müssen passen. Ist das der Fall, machen wir wieder auf.“ Das Erlebnisbad und die Saunen sind übrigens nicht betroffen.

Lob für die Mitarbeiter

Immerhin sei der Defekt am Sonntag aufgetreten, als laut Matti „nichts los“ war, und nicht am Samstag, als das Bad voll war. Er spricht ein „dickes Lob“ an seine Mitarbeiter aus, die sehr souverän und strukturiert vorgegangen seien. „Und auch konsequent: Sicherheit ist das oberste Gebot“, meint er mit Blick auf die Schließung. „Sie haben das gut gemacht.“ Allgemein sei er in allen Bereichen stolz auf sein Team. „Das Kassenpersonal muss viel Ungeduld und Anspruchsdenken ertragen.“