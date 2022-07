Weil am Rhein Das lange Warten hat ein Ende

Frage: Kürzlich gab es noch Änderungen im Line-up. Stellen Sie Absagen von Bands vor große Herausforderungen oder haben Sie immer einen „Plan B“?

Hamel: Es kommt immer ein wenig auf den Zeitpunkt der Absage an. Wir sind mittlerweile ganz gut mit einigen Agents und Bookingagenturen vernetzt, aber selbst damit ist es teilweise recht schwierig, schnell adäquaten Ersatz zu finden, wenn die Absage eher kurzfristig ist. In diesem Fall hat unser Netzwerk aber sehr gut funktioniert. Im Fall von „Carnation“ passt es insofern gut, als sie am Festivalwochenende von Belgien nach Slowenien an ein Festival fahren und Weil am Rhein hier kein großer Umweg bedeutet. Glück für uns!

Frage: Für „Destruction“ wird es ein Heimspiel – und dann feiert die Band auch noch ihr 40-jähriges Bestehen. Was erwartet die Fans?

Hamel: Seit dem letzten Heimspiel 2014 hat sich ja einiges getan bei „Destruction“, einerseits gab es im Bandgefüge personelle Änderungen (statt Ur-Gitarrist Mike Siffringer sind nun sogar zwei Gitarristen am Start) und zum anderen gehören die beiden letzten Alben zum stärksten Material, was die Band bislang veröffentlicht hat. Gerade die aktuelle Scheibe „Diabolical“ klingt derart frisch und reißt mit, dass es eine Freude ist. Die Zuschauer können eine sehr abwechslungsreiche Setlist mit der ein oder anderen Überraschung erwarten, es wird sicherlich der ein oder andere Song ausgepackt, der nicht zum Standard eines „Destruction“-Sets gehört. Außerdem wird auch das ein oder andere bekannte Gesicht erwartet, aber ich möchte an dieser Stelle nicht allzu viel verraten. Es wird auf jeden Fall eindrücklich.

Frage: Wie läuft der Ticketverkauf?

Hupka-Merle: Wir sind sehr zufrieden. Glücklicherweise haben wir es geschafft, den Vorverkauf mit Onlinewerbung so anzukurbeln, dass wir das Festival ohne Bedenken durchführen können. Andere, überwiegend kleinere Festivals, hatten mit zu niedrigen Vorverkaufszahlen derart zu kämpfen, dass sie die Reißleine ziehen mussten und abgesagt wurden. Während der Organisationsphase müssen viele Anzahlungen geleistet werden. In diesem Jahr gibt es natürlich ein großes Überangebot an Veranstaltungen, welche bedingt durch die Pandemie jetzt nachgeholt werden. Dass der Ticketverkauf gut lief, spricht auch für das „Baden in Blut“- Festival: Trotz dieses großen Angebots möchten die Fans zu unserem Festival kommen. Das ist eine tolle Sache.

Frage: Die Tickets aus dem Jahr 2020 sind ja noch gültig. Wie viele Metalfans haben ihre bereits gekauften Eintrittskarten damals behalten?

Hupka-Merle: Wir hatten nur vereinzelte Rückgaben. Unsere Fans sind sehr treu und haben die Tickets behalten. Das war für uns natürlich ein großer Glücksfall, da Rückabwicklungen im größeren Stil uns definitiv vor Probleme gestellt hätten. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Fans und die Metalszene, für das große Vertrauen und den Zusammenhalt.

Frage: Vieles wird aktuell teurer. Mussten auch Sie Preise erhöhen?

Hupka-Merle: In diesem Jahr können wir die Preise bis auf wenige kleinere Anpassungen weitestgehend beibehalten. Das Bier kostet zum Beispiel weiterhin 3,50 Euro. Das ist heutzutage enorm günstig für Konzertveranstaltungen. Das geht letztlich nur, weil wir das Festival ehrenamtlich und als „von Fans für Fans“ organisieren. Müssten wir Gewinne erwirtschaften, sähe das ganz anders aus. Nach der Pandemie ist die Inflation allerdings die nächste sehr große Herausforderung. Die Preisanstiege sind teilweise enorm. Festivals sind auf Logistik angewiesen. In diesem Bereich sind die Preise unglaublich gestiegen. Sorgen bereitet mir tatsächlich der Blick in die Zukunft: Mit dieser Teuerungsrate werden sich in Zukunft immer weniger Besucher ein Ticket für alle Veranstaltungen leisten können oder wollen. Es wird bestimmt selektiert werden. Hierauf müssen wir uns definitiv einstellen und entsprechend anpassen. Glücklicherweise haben wir mit der Schweiz als Nachbarn ein zahlungskräftiges Publikum, welches vom schwachen Euro gerade profitiert und generell nicht so gebeutelt wird, was die Inflation angeht. Insgesamt sehe ich die aktuellen Entwicklungen als sehr problematisch für die Branche.

Frage: Was wünschen Sie sich für das „Baden in Blut“ 2022?

Hupka-Merle: Einen reibungslosen Ablauf, trotz der ganzen sehr schwierigen äußeren Umstände. Neben der Inflation ist das Chaos an den Flughäfen ein stetiges Risiko, dass Bands kurzfristig noch absagen müssen und wir deshalb umdisponieren müssen. Das bringt Unruhe in die gesamte Organisation. Wir haben leider bereits eine kurzfristige Absage aufgrund sehr teurer Flüge erhalten. Zudem ist die Erkrankungsrate mit Covid-19 aktuell sehr hoch. Auch das ist ein großes Risiko, da kurzfristig Bands aufgrund einer Infektion absagen könnten. Als Veranstalter hat man es zur Zeit nicht leicht. Ich wünsche mir, dass wir keine weiteren, kurzfristigen Absage mehr hinnehmen müssen. Auf dass wir alle Bands, auf die wir schon so lange warten mussten, nun endlich bei gutem Wetter (ohne Gewitter) gebührend und ausgelassen feiern können! Auf ein großartiges Konzertwochenende!

Freitag, 22. Juli:

15.30 Uhr: Toward The Throne 16.20 Uhr: Destinity

17.20 Uhr: Bodyfarm

18.30 Uhr: Desaster

19.55 Uhr: Rotting Christ 21.35 Uhr: Destruction

Samstag, 23: Juli:

11.45 Uhr: Vanish

12.35 Uhr: Striker

13.30 Uhr: Khors

14.30 Uhr: Carnation

15.40 Uhr: Suicidal Angels 17.10 Uhr: Long Distance Calling 18.45 Uhr: Necrophobic

20.20 Uhr: Primordial

22.25 Uhr: Soilwork

Am Freitag öffnet das Festivalgelände im Dreiländergarten um 15 Uhr, am Samstag um 11 Uhr. Tickets sind noch erhältlich, unter anderem online unter https://shop.metal-maniacs.eu. Bereits gekaufte Tickets für 2020 sind gültig für das „Baden in Blut“ 2022. Die Getränke- und Essensstände sind ohne Eintrittskarte zugänglich.