Weil am Rhein Das Lesen gefeiert

Weil am Rhein. Wenn es um die Lesekompetenz deutscher Schüler geht, überschlagen sich in der jüngsten Zeit eher die Negativschlagzeilen. Von „Bankrotterklärung“ und „Ratlosigkeit“ war im Zusammenhang mit der Iglustudie 2016, deren Ergebnisse jetzt vorliegen, in Medien die Rede. Nicht nur Deutschlehrer, auch Lehrer anderer Fächer beklagen schon länger, dass Texte, die im Unterricht eingesetzt werden, von immer mehr Schülern nicht mehr erfasst werden können.

Wie kann dieser Negativtrend gestoppt werden? Ein wichtiger Beitrag ist, Begeisterung für Bücher und damit die Faszination des Lesens zu wecken. Dass dies gelingen kann, wurde jetzt am Kant-Gymnasium bewiesen. Sieben Sechstklässlerinnen und ein Sechstklässler, die sich vorher in Klassenentscheiden gegen ihre Mitschüler durchgesetzt hatten, traten gegeneinander an, um den Schulsieger des bundesweiten Vorlesewettbewerbs zu ermitteln.

Nicht nur die begeisterte Anteilnahme der Mitschüler im Publikum, auch das positive Fazit der Jury, bestehend aus vier Deutschlehrerinnen, machten deutlich, dass gutes (Vor-)lesen auch in Zeiten von Sprachnachrichten und YouTube bereichernd sein kann. Nach einem spannenden Stechen zwischen Paula Luketina (6a), Hellen Brenneisen (6c) und Noemi Nigro (6d) setze sich Hellen Brenneisen aus Egringen knapp als Schulsiegerin durch. Ihr gelang es sehr überzeugend, auch den ihr vorher nicht bekannten, sprachlich sehr schwierigen Erzählanfang des Romans „Moby Dick“ flüssig und schön gestaltet vorzutragen. Sie wird die Schule 2018 beim Kreisentscheid vertreten.