Bei Kaffee und Kuchen wurde das Programm vorgestellt. Die Teilnehmer erwartet eine bunte Mischung aus Bildungsthemen, Geselligkeit und kulturellen Veranstaltungen. Musikalisch unterhielten Maya Riemenschneider und Paula Heitz unter der Leitung von Christian Leitherer die Besucher. Unsere Mitarbeiterin hat sich unter den Gästen umgehört, was sie zu den „Herbstzeitlosen“ geführt hat. Peter Prasse: „Ich bin im Verteiler und bekomme so aktuell die neuesten Informationen. Mich interessiert ganz besonders die Reise nach Verona. Ich bin gerne in Gesellschaft. Hier treffe ich Menschen, die ich bereits durch unsere gemeinsamen Reisen kennengelernt habe. Die heutige Veranstaltung ist sehr gut besucht, das ist der Beweis dafür, dass ein großes Interesse an diesem Angebot vorliegt. Allerdings stelle ich fest, viele der angebotenen Aktionen und Termine sind bereits vor der Semestereröffnung am heutigen Tag ausverkauft. Das ist bedauerlich, aber daran erkenne ich, dass der Bedarf da ist.“ Walter Sterk: „Im vergangenen Herbst waren wir erstmals mit dabei. Es ging auf die Sauschwänzle-Bahn. Wir haben auf jeden Fall vor, öfters an den Veranstaltungen teilzunehmen. Uns gefällt der Kontakt zu den anderen Besuchern. Bei den Fahrten ins Elsass oder zum Apfelbähnchen an den Bodensee, da werden wir ganz sicher mitfahren. Für uns soll es gemütlich sein, keine zu langen Fußwege, schließlich zollt das Alter Tribut.“ Agnes Fischer: „Ich interessiere mich vor allem für die angebotenen Reisen. Nach Verona, da werde ich gerne mitfahren. Zwischenzeitlich kenne ich einige der ,Herbstzeitlosen’. Die Nachmittage hier im Gewölbekeller sind immer sehr nett, finde ich.“ Brigitte Wittkämper: „Als Stadtführerin, sozusagen vom Sessel aus, habe ich als Referentin die ,Herbstzeitlosen’ kennengelernt. Seither bin ich begeisterte Teilnehmerin. An Ausflügen in das Elsass nimmt auch mein Mann gerne teil. Hier werden interessante Vorträge angeboten. Die machen das richtig gut. Neue Leute kennen lernen, alte Bekannte treffen, gesellige Stunden verbringen, was will man mehr?“ Ingrid Roth: „Zu den ,Herbstzeitlosen’ komme ich schon seit mehreren Jahren. Die Ausflüge nach dem Elsass, nach Bregenz oder ins Oberammergau sind schöne Erinnerungen. Jetzt freue ich mich auf die Fahrt nach Verona. Die Fahrten sind immer sehr gut organisiert und interessant. Das schätze ich sehr.“ Margit und Günter Hosenfeld: „Wir kommen öfter zu den Veranstaltungen, alles ist immer sehr gut organisiert. Gerne besichtigen wir Produktionsstätten. Den Vortrag der Polizei über die aktuellen Maschen der Betrüger werden wir uns nicht entgehen lassen. Zu den ,Herbstzeitlosen’ sind wir durch Flüsterpropaganda gekommen. Je nach Angebot gehen wir auch einzeln zu einer Veranstaltung. Hier treffen wir nette Leute und finden neue Kontakte.“ Jörg Sütterlin: „Seit etwa drei Jahren komme ich regelmäßig hierher. Es war Mundpropaganda, die mich hierher geführt hat. Mit gefällt alles. Es wird immer ein interessantes Programm angeboten. Die Ausflüge beispielsweise sind teilweise eine ,Bombe’. Es geht zwanglos zu, das gefällt mir.“ Carola Volk: „Heute bin ich zum ersten Mal hier, denn ich bin neuerdings in Rente. Die Veranstaltung macht einen guten Eindruck auf mich. Einzig, mich stört, dass die meisten der Veranstaltungen bereits ausgebucht sind. Somit ist eine Teilnahmemöglichkeit begrenzt. Fahrradtouren, Wanderungen, gemeinsam etwas unternehmen, das ist es, was mich interessiert. So werde ich mich zur Besichtigung der Kehrrichtverbrennungsanlage anmelden. Auf jeden Fall ist es eine super Sache, dass es so ein Angebot für ältere Mitbürger gibt.“