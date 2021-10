Weil am Rhein Das Miteinander hat gelitten

Im Jahr 2019 fand an der Sportlerehrung eine beeindruckende Vorführung der Gymnastik/Tanz-Abteilung statt. Es wurde am Festakt zum Jubiläum in Märkt teilgenommen, und auch beim Drei-Länder-Lauf war der TV Haltingen präsent. In jenem Jahr konnte auch die Schülerweihnachtsfeier stattfinden, was 2020 nicht mehr möglich war und in diesem Jahr nicht mehr möglich sein wird. Fünf Sitzungen des Turnrats und zwei Vorstandssitzungen wurden abgehalten.