Weil am Rhein: Das Miteinander pflegen

Bedeutung von Kolping

In seiner Predigt ging Präses Dekan Gerd Möller auf die Bedeutung von Kolping und speziell auf die Bedeutung der Haltinger Kolpingsfamilie ein. Trotz Internet und den elektronischen Medien schreite in gewisser Weise die Vereinsamung der Menschheit voran. In diesem Zusammenhang sei es besonders wichtig, dass es allgemein gesehen die Vereine, und hier die Kolpingsfamilien, gibt, wo man sich regelmäßig treffe, das Miteinander pflege und so der Vereinsamung entgegentrete.

25 und 70 Jahre dabei

Bei der Jubilarehrung durch den Präses und den Vorsitzenden Horst Rosshart wurden Heinz Roßhirt für 70 Jahre und Christa Czaika für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie geehrt. Roßhirt ist damals in die noch junge Kolpingsfamilie in Weil am Rhein eingetreten. Trotz beruflicher Belastung als selbstständiger Handwerksmeister hat er sich immer wieder mit viel Engagement in der Kolpingsfamilie im Geiste von Adolf Kolping eingebracht.