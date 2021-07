Weil am Rhein Das Musikleben erleben

Jule Rosner studierte nach ihrem Diplom-Abschluss im Jahr 2009 als Konzertpianistin und Organistin an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin, es folgten Studienaufenthalte in Princeton, USA und am „Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse“ in Lyon sowie in Basel an der Schola Cantorum Basiliensis (SCB) bei Lorenzo Ghielmi, Wolfgang Zerer und Jörg-Andreas Bötticher. Sie gewann den ersten Bundespreis bei „Jugend musiziert“, als Stipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) den „Special Young Artist Award“ in Princeton, USA, und den zweiten Preis im internationalen Orgelwettbewerb von Béthune, Frankreich.