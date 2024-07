Weil am Rhein: Das Netz wird weiter ausgebaut

Kreuzung Schulstraße/Schafackerstraße

Wie die Stadtwerke mitteilen muss aufgrund der Tiefbauarbeiten in der Zeit vom 15. Juli bis voraussichtlich 2. August die Kreuzung Schulstraße/Schafackerstraße gesperrt werden. Hier finden auf einer Fläche von rund 120 Quadratmetern neben den Baumaßnahmen im Zuge der Nahwärmeversorgung auch Arbeiten für die Sanierungen der Wasser- und der Mittelspannungsleitungen statt. Des Weiteren wird auch das Glasfasernetz ausgebaut.

Schulweg und Teil Hirschackerweg

Im gleichen Zeitraum finden laut der Stadtwerke auch Baumaßnahmen im Schulweg und in Teilen des Hirschackerwegs statt. Zur Sicherstellung der Stromversorgung müssen die vorhandenen Mittelspannungsleitungen im Schulweg und im Hirschackerweg, im Abschnitt Schulweg bis zur Schaltstation Höhe Hausnummer 5/7, ersetzt werden. In diesem Zuge wird auch das Glasfasernetz mit ausgebaut, heißt es. Die Straße muss in diesem Bauabschnitt für Fahrzeuge komplett gesperrt werden, ein Fußweg wird allerdings stets offengehalten.