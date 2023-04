Weil am Rhein Das Rathaus zum Klingen bringen

Was war für Sie der Anlass, sich für die Stelle als Musikschulleiterin zu bewerben?

Das ist für mich ein guter Zeitpunkt, mich beruflich zu verändern, nachdem ich lange bei der Pflüger-Stiftung tätig war und sie auch viele Jahre geleitet habe. Dort gab es 40 Schüler. Eine Musikschule wie die in Weil umfasst ein ganz anderes Spektrum, der Radius ist größer und die Schülerschaft vielseitiger. Weil ist, musikalisch gesehen, ein interessantes Pflaster. Hier im Dreiländereck bieten sich viele Möglichkeiten zum Austausch und zur Kooperation. Das ist, was mich an der Region so reizt.

Sie haben hier mit einer großen Bandbreite von Schülern zu tun. Kann man Begabtenförderung und Breitenwirkung in Einklang bringen, und wenn ja, wie?

Man kann es und man muss es auch. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich habe meine musikalischen Wurzeln auch in einer Städtischen Musikschule – in Lahr. Dort gab es damals jeden Sommer Meisterkurse und einen internationalen Jugendviolinwettbewerb, der mittlerweile in Weimar stattfindet. Das hat vielen Kindern Wege eröffnet. Zugleich hat die Schule eine große Breitenwirkung entfaltet: Es gab drei Orchester, das gemeinsame Musizieren wurde großgeschrieben. Möglichst viele Kinder sollten angesprochen werden, besonders auch in der Kooperation mit Schulen.

Wie steht es damit in Weil?

Ich habe hier eine unglaublich große Bandbreite vorgefunden, vom Elementarunterricht über Klassen- und Gruppenunterricht in Schulen und Kindergärten, Ensemble-, Chor- und Orchesterarbeit bis hin zum Theorieunterricht und der vorberuflichen Fachausbildung. Ich war in der Rheinschule zu Gast, wo alle Kinder etwas vorgespielt haben. Man merkt: Musik kann auch für eher verschlossene Kinder eine ganz andere Möglichkeit sein, sich auszudrücken und Selbstbewusstsein zu entwickeln.

Wo möchten Sie Akzente setzen?

Für den Unterricht an Schulen müssen die Instrumentallehrer noch besser vorbereitet werden. In der Ausbildung stand bisher eher die Einzelbetreuung im Mittelpunkt, das ist ein ganz anderes Handwerk. Ich habe großes Interesse daran, meine Kontakte zu Musikhochschulen in diesem Sinne einzubringen. Wir möchten gute Lehrkräfte gewinnen, die motiviert und mit Freude dabei sind. Musik zu unterrichten ist so ein schöner und wertvoller Beruf. Wir sind heute von vielen Medien umgeben, sodass der persönliche menschliche Kontakt und das gemeinsame Musizieren wichtiger sind denn je.

Welche Rolle spielen Konzerte und Vorspiele für Sie als Musikschulleiterin?

Eine entscheidende. Vorspielerfahrung zu sammeln, ist für die Kinder wichtig, unabhängig davon, was ihr späterer beruflicher Werdegang ist. Wenn jemand die Musik zum Beruf machen will, ist diese Erfahrung unabdingbar. Hinzu kommt das Soziale. Wenn unsere Bigband unterwegs ist wie zuletzt in Leipzig beim Jazz-Festival, dann ist das auch ein großes Gemeinschaftserlebnis, das prägend ist. Mit dem CCO-Orchester, zusammen mit den Musikschulen Lörrach und Markgräflerland, planen wir im Herbst eine Orchesterfreizeit. Nach den Sommerferien werde ich dieses Orchester dirigieren.

Wie sind Sie zum Unterrichten gekommen?

Schon vor dem Studium habe ich erste eigene Schüler unterrichtet. Früh habe ich auch Verantwortung übernommen für Projekte, die mein Lehrer, der Violinprofessor Wolfgang Marschner, aufgebaut hat, etwa das Festival in Hinterzarten. Bei der internationalen Streicherakademie in Goch am Niederrhein sind ehemalige Schüler von uns als Dozenten tätig. Man sieht: Menschen, die selbst Förderung genossen haben, geben etwas weiter.

Was ist Ihr Leitgedanke?

Kunst lebt nicht nur von Attraktion, sondern von Beständigkeit, Beharrlichkeit und Konsequenz. Es handelt sich um eine stille Arbeit, deren Früchte man oft erst sehr viel später erntet. Das ist, was ich auch immer wieder Politikern erkläre: Elitenförderung und Breitenausbildung sind zwei Seiten einer Medaille. Beide haben ihre Berechtigung.

Das Konzert

„Klingendes Rathaus“

Konzert über den Dächern der 3-Länder-Stadt, Sonntag, 23. April, 11 Uhr, Trauraum 5. Obergeschoss im Erweiterungsbau des Rathauses Weil am Rhein, Eingang B.