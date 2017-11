Weil am Rhein „Das Schlimmste, was ich je sah“

Von Stefanie Glinski

Stefanie Glinski, aus Weil am Rhein stammende Auslandskorrespondentin, war einen Monat lang in Bangladesch, wo sie über die Rohingya-Flüchtlingskrise berichtete. „Es ist eines der schlimmsten Dinge, die ich je gesehen habe“, sagt die 30-jährige Journalistin, die für unsere Zeitung Eindrücke aus den Lagern mit den vertriebenen Menschen wiedergibt.

Weil am Rhein. Das Elend der Hunderttausenden aus Myanmar geflohenen Rohingya ist gewaltig. Zohrab Kartoon sitzt auf dem Boden des dunklen Zeltes aus Bambusstöcken und Plastikplanen, den Tränen nahe. In ihren Armen hält sie ihre sechs Monate alte Tochter Noor; gemeinsam sind sie die einzigen Überlebenden ihrer Familie.

„Soldaten haben meinen Mann vor meinen Augen erschossen. Er lag blutüberströmt auf dem Boden. Noor und ich konnten fliehen, doch wir sind allein in Bangladesch,“ erzählt die nun alleinerziehende Mutter, eine Rohingya-Muslimin, die eine fünftägige Fußreise und Bootsflucht hinter sich hat.

Seit dem 25. August sind mehr als 600 000 Rohingya von Myanmar nach Bangladesch geflohen. Die Völkergruppe von insgesamt etwa 1.1 Millionen Menschen ist weltweit eine der am meist verfolgten. In den letzten Wochen wurden ihre Dörfer attackiert, ihre Häuser niedergebrannt und hunderte von Menschen getötet.

Als Journalistin, die oft in Krisengebieten unterwegs ist, wurde ich für einen Monat lang nach Bangladesch geschickt, um über die Situation zu berichten.

Hier leben die Rohingya nun in unüberschaubaren, chaotischen Lagern, die sich über schlammige Hügel erstrecken. Kaum Toiletten gibt es, und auch an medizinischer Versorgung fehlt es, sodass bereits Ängste eines großen Cholera-Ausbruchs bestehen. Tausende von Kindern gehen nicht zur Schule und essen gerade einmal eine Mahlzeit pro Tag. Prostitution und Kinderarbeit breiten sich aus, denn Verzweiflung und Armut sind groß.

Tausende von Menschen strömen täglich nach Bangladesch – darunter 1200 bis 1800 Kinder. Kein Ende ist in Sicht. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die Rohingya-Krise die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise.

„Ich habe alles verloren. Mein Mann ist tot, meine Tochter ist krank, und wir teilen uns dieses Haus mit 23 anderen Frauen. Wir schlafen alle auf dem Boden,“ erzählt Zohrab. Ihre Stimme ist eine von tausenden Notleidenden. Trotzdem besitzt sie eines: unglaubliche Stärke und bewundernswerte Widerstandskraft.

Meine Berichterstattung in Bangladesch erfolgte entweder bei drückender Hitze, schweißgebadet in Flip- Flops oder bei Monsunregenfällen in Gummistiefeln, durch tiefen Schlamm watend. Zwischendrin saß ich in den Zelten von Menschen, die mir ihre Geschichten erzählen wollten. Tatsächlich gibt es keine andere Tätigkeit, die ich lieber machen würde.

Die Lager erstrecken sich über 20 Kilometer, und selbst nach stundenlangem Laufen hören die Zelte nicht auf.

Ich erinnere mich besonders an einen Vormittag. Gemeinsam saß ich mit meiner Übersetzerin und einer Fotografin in einem kleinen Zelt, nicht einmal groß genug für ein Bett. Uns gegenüber saß Jannet. Sanft hielt sie ihre fünf Tage alte Tochter Fatima auf ihrem Schoss, die mitten in einem Reisfeld zur Welt kam. Heute ist sie Jannets einziges Familienmitglied.

„Soldaten stürmten in mein Haus. Sie sahen, dass ich hochschwanger war, doch sie zogen mir meine Kleidung brutal vom Leib. Dann vergewaltigten sie mich“, erzählt die 22-Jährige. Drei weitere Kinder hatte sie bereits.

„Als die Soldaten mein Dorf verließen, standen die meisten Häuser in Flammen, und meine Kinder waren nicht aufzufinden. Ich weinte und schrie. Jede Nacht denke ich an sie.“

Jannets Worte klangen durch das Zelt. Die Luft war schwer, und langsam kehrte Stille ein. Niemand wagte zu sprechen. Meine Übersetzerin legte ihren Arm um Jannets Schulter. Tränen füllten die Augen der jungen Mutter, zu groß war der Schmerz. Zu viert saßen wir sprachlos auf dem dreckigen Boden.

Wie wird sie dies verarbeiten können, frage ich mich. Wie werden tausende Rohingya den Schmerz der Vergewaltigungen, Morde, Landminen und Attacken hinter sich bringen?

Als Journalistin berichte ich über Menschen wie Jannet, doch gleichzeitig gehen mir ihre Geschichten nahe. Ich kann Jannet nicht viel mehr geben als eine Stimme in internationalen Medien. Was bringt ihr das? Niemand kann ihr ihre Kinder und ihren Mann zurückgeben.

Und doch muss ihre Stimme gehört werden. Denn die Welt muss wissen, was sich gerade in Myanmar zuträgt. Nur so werden Spenden gesammelt, nur so wird Druck auf die internationale Gemeinschaft und Politiker ausgeübt, in der Hoffnung, dass Veränderung stattfindet und ein ähnliches Schicksal einer anderen Familie vielleicht verhindert werden kann.