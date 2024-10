Weil am Rhein: Das Schloss, an dem Friedrich II. ohne Sorge lebte, begeistert

Die jüngste Studienreise der Weiler Volkshochschule (VHS) bewies, dass zusätzlich zum umfangreichen Besichtigungsprogramm auch spontan noch schöne Ziele erlebt werden können. Bei der Busfahrt nach Potsdam wurden nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ mehrere Stationen eingelegt. Eine Stadtführung in Weimar, der Besuch des neuen Bauhaus-Museums und am nächsten Tag eine ausführliche Besichtigung von Naumburg und des Doms mit den berühmten Stifterfiguren wie Uta von Naumburg erwiesen sich als gelungener Aufgalopp für einen intensiven Tag in Berlin, einen Rundgang durch Potsdam, einen längeren Besuch von Schloss Sanssouci und dem Museum Barberini sowie eine Schifffahrt auf der Havel mit geführtem Rundgang durch das Insel-Städtchen Werder.