Weil am Rhein: Das Schulgebäude erweitern

Im Schulbezirk Ötlingen-Märkt werden die Schülerzahlen in den nächsten Jahren deutlich über dem Klassenteiler liegen – so lautet die Prognose, informierte Ortsvorsteher Stefan Hofmann am Mittwochabend im Ortschaftsrat Märkt. Anna Kruse, Leiterin der Hermann-Daur-Schule im Stadtteil, war als Gast in der Sitzung dabei und informierte aus erster Hand.