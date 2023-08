Weil am Rhein Das Schullandheim renovieren

In einer kleinen Feierstunde überreichte Ulrich Feuerstein, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Markgräflerland, die Spende in Höhe von 5000 Euro an den Vereinsvorsitzenden Albrecht Schmidt und Vorstandsmitglied Martin Haas. Die Spende soll dazu genutzt werden, das Schullandheim bei St. Blasien auf den neusten Stand zu bringen, heißt es in einer Mitteilung. Durch die Renovierungsarbeiten sollen Schäden beseitigt und Verschönerungen vorgenommen werden. Hierdurch soll es den Jugendlichen ermöglicht werden, die Räumlichkeiten auch in Zukunft nutzen zu können.