Weil am Rhein Das „Umbrella House“ hat in Weil eine neue Heimat gefunden

Rolf Fehlbaum, Chairman Emeritus von Vitra, hörte bei einem Aufenthalt in Tokio davon, dass das Haus kurz vor dem Abriss stand. „Ich dachte mir, das ist vielleicht was für uns“, sagte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. Vieles auf dem Vitra Campus habe sich spontan ergeben. Der Campus-Architekt schaute es sich an – und dann war die Sache beschlossen.

Das in Holzständerbauweise gebaute Haus wurde im Sommer 2020 sorgfältig auseinander gebaut und in seine Einzelteile zerlegt. Zusammen mit den weiteren Teilen des Hauses wurde die Holzkonstruktion aus japanischer Zeder, japanischer Kiefer und Douglasie verpackt und nach Weil am Rhein verschifft – mehr als 600 Teile. Vier Wochen befand sich das „Umbrella House“ auf See, berichtete Christian Dehli vom Architekturbüro „Dehli Grolimund“ aus Zürich, das den Wiederaufbau auf dem Vitra Campus betreut hat. Dieser hat im September 2021 mit Unterstützung des Tokyo Institute of Technology begonnen und wurde im Sommer dieses Jahres abgeschlossen. Das Haus befand sich nicht mehr im ursprünglichen Zustand. Um so nah wie möglich daran heranzukommen, wurden beispielsweise mehrere Farbschichten vom Holz entfernt, erklärte Dehli.