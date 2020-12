Weil am Rhein Das Verlangen nach Kunst ist deutlich spürbar

Sie sei permanent mit vielen der zahlreichen Künstler in Kontakt, deren Werke regelmäßig in der Galerie ausgestellt werden, berichtet Stahlberger mit Blick auf die aktuelle Situation. Denn das vergangene Jahr war nicht leicht. „Die Künstler wurden einfach viel weniger gesehen“, weist die Inhaberin auf den coronabedingt zurückgefahrenen Kulturbetrieb hin. Zugleich war Kunst in der Galerie Stahlberger auch in den vergangenen Wochen und Monaten zugänglich. Denn dadurch, dass die Werke gekauft werden können, war die Galerie im Lichte der Corona-Bestimmungen mit dem Einzelhandel gleichgestellt und konnte geöffnet bleiben, erklärt die Inhaberin.

Der Verkauf von Kunstwerken gestalte sich indes jedoch auch unabhängig von Corona seit einigen Jahren schwieriger, weiß Stahlberger. Sie führt dies auf gesellschaftliche Veränderungen zurück. Aber obwohl der Schritt hin zum Kauf von Kunstwerken offenbar vielen Leuten inzwischen weniger leichtfällt, ist das Interesse an der Kunst weiterhin ungebrochen. Gerade das hätten die vergangenen Monate gezeigt, in denen vermehrt Besucher in die Galerie kamen, um die ausgestellten Werke einfach auf sich wirken zu lassen.